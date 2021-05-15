Каменский: если вратарей взяли в сборную, значит, на них надеются

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский поделился мнением о предстоящем чемпионате мира, который пройдёт в Латвии в городе Рига с 21 мая по 6 июня.
«Ещё рано говорить, кто фаворит чемпионата мира, до него ещё есть время. Каждый готовится физически, подводит свою команду к финальным матчам. Каждая команда будет сильным соперником.
Что касается вратарей, если их взяли в сборную, значит, на них надеются. Сейчас идёт подготовка, может, голкиперы под нагрузками. В сборную берут лучших, ребята надёжные – могут сыграть. На звёздный состав Чехии мы можем ответить своей коллективной и комбинационной игрой. Нужно играть все 60 минут, навязывать свою тактику, а не ждать и смотреть на соперника. Мы тоже сильная команда, у России будут хорошие шансы в матче с чехами. Мы настраиваемся только на победу», – сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
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