Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Каменский: если вратарей взяли в сборную, значит, на них надеются

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Каменский: если вратарей взяли в сборную, значит, на них надеются
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский поделился мнением о предстоящем чемпионате мира, который пройдёт в Латвии в городе Рига с 21 мая по 6 июня.

«Ещё рано говорить, кто фаворит чемпионата мира, до него ещё есть время. Каждый готовится физически, подводит свою команду к финальным матчам. Каждая команда будет сильным соперником.

Что касается вратарей, если их взяли в сборную, значит, на них надеются. Сейчас идёт подготовка, может, голкиперы под нагрузками. В сборную берут лучших, ребята надёжные – могут сыграть. На звёздный состав Чехии мы можем ответить своей коллективной и комбинационной игрой. Нужно играть все 60 минут, навязывать свою тактику, а не ждать и смотреть на соперника. Мы тоже сильная команда, у России будут хорошие шансы в матче с чехами. Мы настраиваемся только на победу», – сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по хоккею — 2021
Календарь и состав групп ЧМ-2021
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. ЧМ по хоккею 2021
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021