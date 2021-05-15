Нападающий ЦСКА Антон Слепышев будет капитаном сборной России на чемпионате мира — 2021, который пройдёт в Латвии в городе Рига с 21 мая по 6 июня, сообщает официальный сайт ФХР.



Ассистентами капитана выступят Антон Бурдасов, Михаил Григоренко, Игорь Ожиганов, Артём Зуб, Владислав Гавриков, Алексей Марченко, Евгений Тимкин, Константин Окулов и Максим Шалунов.



На чемпионате мира сборная России сыграет в одной группе с Швецией, Великобританией, Беларусью, Швейцарией, Данией, Словакией и Чехией.

Ранее стали известны подробности ковид-протокола: если игрок приезжает в расположение сборной после 16 мая, то он должен три дня находиться на карантине в номере отеля и каждый день сдавать тест на коронавирус.



После этого он сможет приступить к тренировкам и в течение трёх дней также ежедневно сдавать тесты. И только на седьмой день, в случае шести отрицательных тестов, будет допущен к играм.