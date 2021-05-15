Крикунов: результат последнего этапа Евротура ни на что не влияет

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов подвёл итоги выступления сборной России на Чешских играх.

«Для начала, я хотел бы напомнить, что результат последнего этапа Евротура уже ни на что не влиял. Наша команда досрочно его выиграла и итоговые 10 побед из 12 говорят о том, что мы на правильном пути. Главной задачей последнего этапа была проверка всех кандидатов на попадание в состав сборной на чемпионат мира. В Чехии команда Валерия Брагина провела три абсолютно разных матча. В первой игре со шведами россияне продемонстрировали уверенную игру в атаке. Согласитесь, шесть шайб в ворота шведов, которые всегда славились своей обороной – показатель впечатляющий. В то же время уже тогда четыре пропущенные шайбы заставили задуматься.

На турнире проверили трех вратарей. С Бочаровым я работал последние два с половиной года, прекрасно знаю этого парня. Старается, но если пропустит какую-то обидную шайбу – начинает нервничать, бывает психологически неустойчив. Федотов был у нас в «Нефтехимике», его уровень игры мне тоже хорошо известен. Если никто из вратарей не приедет из НХЛ, основным у нас будет Самонов. Вариант неплохой, но если мы хотим побороться за золотые медали – нужно верить, что последний рубеж у нас усилит кто-то из ребят, выступающих в НХЛ. Что касается обороны, то приезд целой группы защитников из-за океана должен «снять напряжение». По нападающим я бы не стал разбивать армейскую тройку, а вместе с Григоренко поставил бы Бурдасова и Подколзина. Очень надеюсь, что вернётся к своей прежней форме Воронков, в какой он был в концовке регулярного чемпионата КХЛ и в Кубке Гагарина», – сказал Крикунов «Чемпионату».