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«Эдмонтон» в преддверии старта плей-офф НХЛ уступил дома «Ванкуверу»

«Эдмонтон» в преддверии старта плей-офф НХЛ уступил дома «Ванкуверу»
Хоккей / НХЛ 0

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:1.

В составе «Ванкувера» дублем отметился Мэттью Хаймор, ещё по шайбе на счету Бо Хорвата и Трэвиса Бойда. Автором единственной заброшенной шайбы «Эдмонтона» стал Адам Ларссон.

Российский защитник «Эдмонтона» Дмитрий Куликов провёл на льду 16 минут 11 секунд и завершил встречу с показателем полезности «0», не отметившись результативными действиями.

Напомним, «Эдмонтон Ойлерз» обеспечил себе участие в предстоящем розыгрыше Кубка Стэнли. В первом раунде подопечные Дэйва Типпетта встретятся с «Виннипег Джетс». Матчи пройдут 20-го, 22-го, 23-го, 24-го, и если понадобится, 26-го, 28-го и 30-го мая.

Сетка плей-офф НХЛ сезона-2020/2021

«Ванкувер Кэнакс», набрав 47 очков в 53 встречах, занимает последнее место в турнирной таблице Северного дивизиона НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 мая 2021, суббота. 22:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
1 : 4
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Ларссон (Макдэвид, Драйзайтль) – 12:45' (5x5)   1:1 Хорват (Пирсон) – 21:27' (4x5)   1:2 Хаймор (Миллер, Хьюз) – 49:13' (5x5)   1:3 Бойд (Веси) – 49:29' (5x5)   1:4 Хаймор (Бёзер, Миллер) – 53:27' (5x5)
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