«Эдмонтон» в преддверии старта плей-офф НХЛ уступил дома «Ванкуверу»

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:1.
В составе «Ванкувера» дублем отметился Мэттью Хаймор, ещё по шайбе на счету Бо Хорвата и Трэвиса Бойда. Автором единственной заброшенной шайбы «Эдмонтона» стал Адам Ларссон.
Российский защитник «Эдмонтона» Дмитрий Куликов провёл на льду 16 минут 11 секунд и завершил встречу с показателем полезности «0», не отметившись результативными действиями.
Напомним, «Эдмонтон Ойлерз» обеспечил себе участие в предстоящем розыгрыше Кубка Стэнли. В первом раунде подопечные Дэйва Типпетта встретятся с «Виннипег Джетс». Матчи пройдут 20-го, 22-го, 23-го, 24-го, и если понадобится, 26-го, 28-го и 30-го мая.
«Ванкувер Кэнакс», набрав 47 очков в 53 встречах, занимает последнее место в турнирной таблице Северного дивизиона НХЛ.
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