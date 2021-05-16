«Эдмонтон» в преддверии старта плей-офф НХЛ уступил дома «Ванкуверу»

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:1.

В составе «Ванкувера» дублем отметился Мэттью Хаймор, ещё по шайбе на счету Бо Хорвата и Трэвиса Бойда. Автором единственной заброшенной шайбы «Эдмонтона» стал Адам Ларссон.

Российский защитник «Эдмонтона» Дмитрий Куликов провёл на льду 16 минут 11 секунд и завершил встречу с показателем полезности «0», не отметившись результативными действиями.

Напомним, «Эдмонтон Ойлерз» обеспечил себе участие в предстоящем розыгрыше Кубка Стэнли. В первом раунде подопечные Дэйва Типпетта встретятся с «Виннипег Джетс». Матчи пройдут 20-го, 22-го, 23-го, 24-го, и если понадобится, 26-го, 28-го и 30-го мая.

«Ванкувер Кэнакс», набрав 47 очков в 53 встречах, занимает последнее место в турнирной таблице Северного дивизиона НХЛ.