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«Вашингтон» обыграл «Бостон» в первом матче плей-офф, у Овечкина ассист

«Вашингтон» обыграл «Бостон» в первом матче плей-офф, у Овечкина ассист
Хоккей / НХЛ 0

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» прошёл первый матч серии плей-офф Кубка Стэнли сезона-2020/2021, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Бостон Брюинз».

Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу «Кэпиталз». В составе победителей заброшенными шайбами отметились Том Уилсон, Бренден Диллон и Ник Дауд. Российский форвард Александр Овечкин за 18.26 на площадке записал на свой счёт результативную передачу, четыре раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1». Защитник Дмитрий Орлов за 24.51 на льду результативными действиями не отметился.

За «Бостон» голы забили Джейк Дебраск и Ник Ритчи.

Второй матч серии команды проведут 18 мая на арене «Вашингтон Кэпиталз».

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 1-й матч
16 мая 2021, воскресенье. 02:15 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Уилсон (Оши, Спронг) – 06:22'   1:1 Дебраск (Лазар) – 13:10' (5x5)   2:1 Диллон (Манта, Овечкин) – 28:44' (5x5)   2:2 Ритчи (Пастрняк, Макэвой) – 36:40' (5x4)   3:2 Дауд (Оши, Уилсон) – 64:41' (5x5)
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