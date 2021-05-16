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А. Кемпе: в этом году легко согласился на вызов в сборную, играть с братом — классно

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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А. Кемпе: в этом году легко согласился на вызов в сборную, играть с братом — классно
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Адриан Кемпе объяснил решение сыграть за сборную Швеции на чемпионате мира 2021 года в Риге. На данный момент известно, что центрфорвард «королей» стал всего одним из пяти игроков НХЛ, которые приняли вызов в «Тре крунур».

«Я вылетел из США непосредственно в Ригу на чартерном самолёте без промежуточной остановки в Швеции. В этом году легко согласился на вызов в сборную, не в последнюю очередь из-за присутствия в команде Марио. Играть с братом — это всегда классно», – цитирует Кемпе Expressen.

24-летний Адриан является младшим братом нападающего ЦСКА Марио Кемпе. 32-летний форвард столичной команды также сыграет за Швецию в Латвии.

Напомним, сборная Швеции сыграет в одной группе с командами Беларуси, Чехии, Дании, Словении, России, Швейцарии и Великобритании.

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