А. Кемпе: в этом году легко согласился на вызов в сборную, играть с братом — классно

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Адриан Кемпе объяснил решение сыграть за сборную Швеции на чемпионате мира 2021 года в Риге. На данный момент известно, что центрфорвард «королей» стал всего одним из пяти игроков НХЛ, которые приняли вызов в «Тре крунур».
«Я вылетел из США непосредственно в Ригу на чартерном самолёте без промежуточной остановки в Швеции. В этом году легко согласился на вызов в сборную, не в последнюю очередь из-за присутствия в команде Марио. Играть с братом — это всегда классно», – цитирует Кемпе Expressen.
24-летний Адриан является младшим братом нападающего ЦСКА Марио Кемпе. 32-летний форвард столичной команды также сыграет за Швецию в Латвии.
Напомним, сборная Швеции сыграет в одной группе с командами Беларуси, Чехии, Дании, Словении, России, Швейцарии и Великобритании.
- 16 мая 2021
-
11:51
-
11:46
-
11:41
- 15 мая 2021
-
23:00
-
21:46
-
20:58
-
20:55
-
20:39
-
20:35
-
20:32
-
20:27
-
20:14
-
19:55
-
19:39
-
19:13
-
18:05
-
17:35
-
17:10
-
17:00
-
17:00
-
15:23
-
15:01
-
14:12
-
13:06
-
12:02
-
11:33
-
11:19
-
11:12
- 14 мая 2021
-
21:01
-
08:49
- 13 мая 2021
-
22:08
-
20:46
-
19:48
-
19:39
-
17:33