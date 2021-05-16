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Хара — шестой игрок в истории НХЛ, который провёл матч в плей-офф в возрасте 44+ лет

Хара — шестой игрок в истории НХЛ, который провёл матч в плей-офф в возрасте 44+ лет
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Здено Хара принял участие в стартовом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Бостон Брюинз», в котором столичная команда обыграла соперника после овертайма со счётом 3:2.

Словак стал шестым игроком в истории Национальной хоккейной лиги, выступавшим в плей-офф в возрасте 44 лет или старше.

Рекорд принадлежит Крису Челиосу, у которого 44 игры. Джонни Бауэр провёл четыре встречи, Жак Плант и Горди Хоу — по три. Ещё один матч сыграл экс-генменеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Лестер Патрик, заменивший травмированного голкипера.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Том Уилсон, Бренден Диллон и Ник Дауд. Российский форвард Александр Овечкин за 18.26 на площадке записал на свой счёт результативную передачу, четыре раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1». Защитник Дмитрий Орлов за 24.51 на льду результативными действиями не отметился.

За «Бостон» голы забили Джейк Дебраск и Ник Ритчи.

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