Хара — шестой игрок в истории НХЛ, который провёл матч в плей-офф в возрасте 44+ лет

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Здено Хара принял участие в стартовом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Бостон Брюинз», в котором столичная команда обыграла соперника после овертайма со счётом 3:2.
Словак стал шестым игроком в истории Национальной хоккейной лиги, выступавшим в плей-офф в возрасте 44 лет или старше.
Рекорд принадлежит Крису Челиосу, у которого 44 игры. Джонни Бауэр провёл четыре встречи, Жак Плант и Горди Хоу — по три. Ещё один матч сыграл экс-генменеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Лестер Патрик, заменивший травмированного голкипера.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Том Уилсон, Бренден Диллон и Ник Дауд. Российский форвард Александр Овечкин за 18.26 на площадке записал на свой счёт результативную передачу, четыре раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1». Защитник Дмитрий Орлов за 24.51 на льду результативными действиями не отметился.
За «Бостон» голы забили Джейк Дебраск и Ник Ритчи.
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