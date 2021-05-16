Лавиолетт: Самсонов доступен для игры, Кузнецову нужны ещё несколько дней

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт сообщил о статусе российских игроков — голкипера Ильи Самсонова и нападающего Евгения Кузнецова.



«Самсонова нет в списке COVID-19, он доступен. Кузнецов будет недоступен ещё несколько дней. Тем не мене, он готов начать процесс вощвращения в команду и работать, согласно правилам», — приводит слова Лавиолетта журналист Том Гулитти в своём «твиттере».



Кузнецов и Самсонов были впервые включены в список 20 января — вместе с одноклубниками Александром Овечкиным и Дмитрием Орловым, после того как 19 января у российского вратаря был получен положительный результат на коронавирус.



Кузнецов отсутствовал с 20 января по 8 февраля, пропустив восемь матчей. Самсонов не играл до 28 февраля.



7 мая игроки были повторно внесены в COVID-протокол. Накануне Самсонов покинул этот список.

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