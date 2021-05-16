Кросби вышел на седьмое место по количеству очков в плей-офф в истории НХЛ

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в эти минуты проходит матч первого раунда серии плей-офф Кубка Стэнли сезона-2020/2021, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Нью-Йорк Айлендерс». В настоящий момент в матче идёт второй период, счёт — 2:1 в пользу «Питтсбурга».



Счёт в матче был открыт на восьмой минуте — отличился Кайл Палмьери. На 12-й минуте усилиями Фредерика Годро «Питтсбург» сравнял счёт.



На 24-й минуте игрового времени Сидни Кросби с передачи Брайана Дюмулена вывел «Пингвинз» вперёд. Для Кросби это заработанное очко стало 190-м в карьере в плей-офф Национальной хоккейной лиги. По этому показателю Кросби сравнялся с Бреттом Халлом и делит с ним седьмое место в истории НХЛ по окличеству очков в плей-офф. Возглавляет этот рейтинг Уэйн Гретцки, на счету которого 382 очка.