Флёри стал первым вратарём, 15 раз подряд сыгравшим в плей-офф НХЛ

В эти минуты проходит матч первого раунда плей-офф Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Миннесотой Уайлд».
Голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флёри установил рекорд лиги среди вратарей. Если он выйдет на площадку, то станет первым голкипером и 21-м хоккеистом в НХЛ, сыгравшим 15 раз подряд в Кубке Стэнли. В этом случае Флёри обойдёт Тони Эспозито. Ранее только четыре вратаря суммарно играли в плей-офф НХЛ 15 раз.
Также Флёри — лидер среди действующих игроков НХЛ по победам в плей-офф (81) и сыгранным матчам (146). Он может догнать и перегнать Гранта Фура (150) и выйти на четвёртое место в истории по играм среди вратарей, а также догнать Билла Смита и Эда Белфура по победам (у обоих – по 88).
36-летний Марк-Андре Флёри выступает за «Вегас» с 2017 года. До этого он 14 лет был голкипером «Питтсбурга», с которым трижды выиграл Кубок Стэнли.
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