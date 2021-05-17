«Король вернулся!» Агент Кучерова – о голе Никиты в матче с «Флоридой» в Кубке Стэнли

Известный североамериканский агент Дэн Мильштейн, представляющий в том числе интересы форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, отреагировал на гол российского форварда в первом же матче Кубка Стэнли с «Флорида Пантерз» после длительной паузы из-за травмы.



«Король вернулся!» — гласит пост Мильштейна в «Твиттере».



Кучерову удалось отметиться голом в большинстве на 5-й минуте 2-го периода после прекрасного розыгрыша с партнёрами по спецбригаде – Виктором Хедманом и Стивеном Стэмкосом. Благодаря этой заброшенной шайбе хоккеисты «Тампы» сравняли счёт в матче – 2:2.

Кучеров не выходил на лёд в прошедшем регулярном сезоне НХЛ в связи с операцией на бедре, перенесённой в декабре 2020 года. В сезоне-2019/2020 «Тампа» выиграла Кубок Стэнли, а россиянин стал лучшим бомбардиром плей-офф, набрав 34 (7+27) очка.