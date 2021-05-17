Кучеров отметился заброшенной шайбой за «Тампу» в первом же матче после длительной травмы

27-летний российский нападающий клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой в дебютной встрече первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли с «Флорида Пантерз».



Кучерову удалось отметиться голом в большинстве на 5-й минуте 2-го периода после прекрасного розыгрыша с партнёрами по спецбригаде – Виктором Хедманом и Стивеном Стэмкосом. Благодаря этой заброшенной шайбе хоккеисты «Тампы» сравняли счёт в матче – 2:2.

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Кучеров не выходил на лёд в прошедшем регулярном сезоне НХЛ в связи с операцией на бедре, перенесённой в декабре 2020 года. В сезоне-2019/2020 «Тампа» выиграла Кубок Стэнли, а россиянин стал лучшим бомбардиром плей-офф, набрав 34 (7+27) очка.