Кучеров отметился заброшенной шайбой за «Тампу» в первом же матче после длительной травмы

27-летний российский нападающий клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой в дебютной встрече первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли с «Флорида Пантерз».
Кучерову удалось отметиться голом в большинстве на 5-й минуте 2-го периода после прекрасного розыгрыша с партнёрами по спецбригаде – Виктором Хедманом и Стивеном Стэмкосом. Благодаря этой заброшенной шайбе хоккеисты «Тампы» сравняли счёт в матче – 2:2.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».
Кучеров не выходил на лёд в прошедшем регулярном сезоне НХЛ в связи с операцией на бедре, перенесённой в декабре 2020 года. В сезоне-2019/2020 «Тампа» выиграла Кубок Стэнли, а россиянин стал лучшим бомбардиром плей-офф, набрав 34 (7+27) очка.
- 17 мая 2021
-
04:29
-
04:20
-
04:12
-
04:02
-
02:24
-
02:12
-
01:59
-
01:41
-
01:31
-
01:15
-
00:23
- 16 мая 2021
-
23:47
-
23:30
-
23:02
-
22:41
-
22:32
-
21:35
-
20:58
-
20:37
-
20:19
-
19:59
-
19:53
-
19:09
-
18:57
-
18:51
-
18:20
-
17:48
-
16:58
-
16:20
-
15:42
-
15:01
-
14:40
-
14:00
-
13:52
-
13:42