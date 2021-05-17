Яруллин: я 22 года был вместе с «Ак Барсом», но сейчас принял сложное и тяжёлое решение

Защитник «Трактора» Альберт Яруллин прокомментировал решение об уходе из родного «Ак Барса».
«Ак Барс» я люблю всем сердцем. Казанский клуб для меня многое сделал, начиная ещё с детского хоккея. Были взлёты и падения, но мы всегда всё вместе проходили. 22 года я был вместе с «Ак Барсом», и конечно, сейчас я принял сложное решение. Я долго раздумывал над ним, это было тяжело.
Почему так произошло? Это слишком личный момент, и я считаю, что всё, что не касается игры и не связано с ней, должно оставаться личным. Я и сам думал, что всю свою карьеру проведу в Казани, мне этого хотелось, но в силу каких-то моментов, которые нельзя предугадать, получилось вот так. Хвала Всевышнему, в любом случае», — сказал Яруллин в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
- 17 мая 2021
-
09:30
-
09:10
-
08:56
-
08:42
-
08:18
-
08:13
-
07:45
-
07:31
-
07:21
-
07:10
-
07:00
-
06:52
-
06:45
-
06:35
-
06:30
-
06:25
-
06:13
-
05:30
-
04:29
-
04:20
-
04:12
-
04:02
-
02:24
-
02:12
-
01:59
-
01:41
-
01:31
-
01:15
-
00:23
- 16 мая 2021
-
23:47
-
23:30
-
23:02
-
22:41
-
22:32
-
21:35