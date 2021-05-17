Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Яруллин: я 22 года был вместе с «Ак Барсом», но сейчас принял сложное и тяжёлое решение

Яруллин: я 22 года был вместе с «Ак Барсом», но сейчас принял сложное и тяжёлое решение
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Трактора» Альберт Яруллин прокомментировал решение об уходе из родного «Ак Барса».

«Ак Барс» я люблю всем сердцем. Казанский клуб для меня многое сделал, начиная ещё с детского хоккея. Были взлёты и падения, но мы всегда всё вместе проходили. 22 года я был вместе с «Ак Барсом», и конечно, сейчас я принял сложное решение. Я долго раздумывал над ним, это было тяжело.

Почему так произошло? Это слишком личный момент, и я считаю, что всё, что не касается игры и не связано с ней, должно оставаться личным. Я и сам думал, что всю свою карьеру проведу в Казани, мне этого хотелось, но в силу каких-то моментов, которые нельзя предугадать, получилось вот так. Хвала Всевышнему, в любом случае», — сказал Яруллин в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021