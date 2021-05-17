«Мой уход из «Ак Барса» — слишком личный момент. Думал, что всю карьеру проведу в Казани»

Переход защитника Альберта Яруллина из «Ак Барса» в «Трактор» успел наделать много шума в это межсезонье. Воспитанник казанского хоккея, всю карьеру отыгравший в Казани, неожиданно подписал долгосрочный контракт с другой командой. В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Яруллин рассказал о причинах своего ухода из столицы Татарстана, развеял все слухи вокруг этой сделки, объяснил мотивацию переезда в Челябинск, а также вспомнил прошлый сезон и оценил чемпионство «Авангарда».

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«Я 22 года был вместе с «Ак Барсом», но сейчас принял сложное и тяжёлое решение. В клубе меня поняли»

— Ваш переход из «Ак Барса» в «Трактор» — один из главных трансферов межсезонья. Расскажите, как всё произошло.

— Мне поступили предложения со стороны «Трактора» и ещё нескольких команд, и мы внутри семьи решили, что мне необходим переезд. После этого выбирали новый клуб, а «Трактор» — очень интересная команда, собирается классный состав. Даже в прошлые сезоны мне нравилась игра челябинцев. Это команда с историей, Челябинск — хоккейный город.



— Почему всё-таки решили уйти из родного клуба?

— Конечно, «Ак Барс» я люблю всем сердцем. Казанский клуб для меня многое сделал, начиная ещё с детского хоккея. Были взлёты и падения, но мы всегда всё вместе проходили. 22 года я был вместе с «Ак Барсом», и конечно, сейчас я принял сложное решение. Я долго раздумывал над ним, это было тяжело. Почему так произошло? Это слишком личный момент, и считаю, всё, что не касается игры и не связано с ней, должно оставаться личным. Я и сам думал, что всю свою карьеру проведу в Казани, мне этого хотелось, но в силу каких-то моментов, которые нельзя предугадать, получилось вот так. Хвала Всевышнему, в любом случае.

— «Ак Барс» пытался сохранить вас?

— Да, мы общались, конечно. Больше агент занимался моими делами, разговаривал и с «Ак Барсом», и с «Трактором». Он через моего брата ставил меня в курс дела. У меня была потом встреча с руководителями казанцев, мы друг друга поняли, пожали руки и пожелали взаимной удачи. Это спорт, это жизнь.

Фото: photo.khl.ru

— Развеем все слухи: ваш уход из «Ак Барса» — это не вопрос финансов и не вопрос трудностей с Дмитрием Квартальновым?

— Нет. Слухи, бывает, ходят, но денежный вопрос не стоял, финансы не играют роли в этом переходе. С тренерским штабом «Ак Барса» у меня тоже прекрасные отношения. С Дмитрием Вячеславовичем я буквально позавчера разговаривал, поблагодарили друг друга за работу. Возможно, ещё получится вместе поработать. Причиной моего ухода была не совсем спортивная составляющая.

— А верна ли информация, что вы в прошлое межсезонье хотели подписать с «Ак Барсом» пятилетний контракт?

— Да, я хотел длинный контракт. Мне вообще непонятно, почему в России не принято заключать долгие соглашения. В КХЛ нет хоккеистов, подписывающих договоры на 5, на 10 лет. Это не принято, и я хотел понять, почему так. Возможно, хотел изменить это мышление. Но тогда вмешались и пандемия, и жёсткий потолок зарплат.

В то же время я согласен, что большую роль в таких вопросах играет менталитет. Наш, российский. В том плане, что игрок подпишет контракт на пять лет, у него деньги в кармане есть, он и расслабится. В этом смысле я могу понять клуб. Но как это выглядит со стороны игрока? Подписывая длинный контракт, он показывает, что он предан клубу, готов на долгий путь с командой. Это две стороны одной медали. Однако пока у нас принято вот так, возможно, в дальнейшем что-то изменится.

— С «Ак Барсом» расстались на хорошей ноте?

— По крайней мере, по разговорам с руководителями, с тренером никаких проблем не было. Никаких обид. Я только благодарен клубу, а они сказали, что очень жаль меня терять, но вошли в положение, поняли меня.

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«Хочется верить, что «Трактор» — новая сила на Востоке. Итоговая цель — Кубок Гагарина»

— С «Трактором» заключён трехлетний контракт. Вы довольны сроком соглашения?

— Да, конечно. Более того, там в команде много ребят, с которыми я раньше играл, на каких-то этапах карьеры. Я увидел, что новичков «Трактор» подписывает, в основном, не на один год, а на 2-3 сезона. Это хорошо, потому что мы все понимаем — конкурентная, сильная команда, идущая за Кубком, строится не за один сезон, а как раз за два или три года. Практика КХЛ это доказывает.

— Чем ещё привлекло предложение челябинцев?

— Мне понравилась их заинтересованность во мне, это было видно по общению. Кроме того, мне для собственного развития интересна работа с Анваром Гатиятулиным. В карьере я уже работал с Билялетдиновым, Квартальновым — это топ-тренеры нашей страны, у которых многому можно научиться. И Анвара Рафаиловича я тоже считаю очень интересным наставником, от которого можно что-то взять.

— Вы уже общались с Гатиятулиным? В какой роли он вас видит в «Тракторе»?

— Да, конечно, мы уже созванивались. Я высказал свои мысли, он — свои, и многое совпало. Мне сейчас нужно стараться и доказывать, а мою роль определит игра в сезоне.

— В «Тракторе» подбирается очень симпатичная команда. Есть ощущение, что на Востоке КХЛ появляется новая сила?

— Хочется в это верить. И хочется, чтобы такая команда сложилась не только на бумаге, не только на словах. Мы будем стараться доказывать на деле, но всё покажет сезон. Конечно, мы не хотим выиграть регулярку и, например, вылететь в первом раунде. Итоговая цель у всех одна — Кубок Гагарина, и к ней нужно идти в любом случае.

— И у вас уже есть победный опыт.

— Да, и хочется ещё раз ощутить эти эмоции, этот накал.

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«Авангард» выиграл Кубок не на везении. Просто Омск на данный момент лучшая команда, вот и всё»

— Как бы вы оценили для себя прошлый сезон?

— Я бы сказал, что это был неплохой сезон. Но главное — это не личный, а командный результат. У «Ак Барса» всегда высокие цели, и у нас была команда, которая спокойно могла бороться за Кубок. Но в плей-офф мы проиграли «Авангарду» в седьмой игре, и соперник заслужил эту победу. Они заслужили и Кубок Гагарина. Мы заняли третье место, и бронза — это тоже достойный результат.

— Александр Бурмистров в своём интервью заявил, что «Ак Барс» выглядел сильнее в той серии, а «Авангарду» просто повезло. Наверное, вы не согласны с таким мнением?

— Я не сторонник того, чтобы говорить о везении. Да, где-то им повезло, но почему-то же это произошло! Мы где-то больше давили, но и они ведь здорово играли в обороне, ловили шайбы на себя. По мне — это одна из лучших серий в истории КХЛ. Не лучшая, а одна из лучших. По накалу так и было, по отдаче игроков с обеих сторон, ребята не жалели себя. Это и есть красота плей-офф. Да, мы проиграли, но сделали это достойно, и ни к кому нельзя предъявить претензии. Также нельзя говорить, что «Авангарду» только повезло. У них был момент, и они его реализовали. Это итог их плодотворной и долгой работы. Да и потом, не сказать же, что с ЦСКА им тоже повезло? Нельзя сказать, что они выиграли Кубок на везении. Они выиграли, потому что «Авангард» лучшая команда на данный момент, вот и всё.

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— Да, мне тоже кажется, что в серии до четырёх побед нельзя взять только везением.

— Да, верно. Это не чемпионат мира, где может просто один день не задаться, и ты проигрываешь. В КХЛ играют до четырёх побед, и после поражения ты выходишь на следующий матч.



— Как можно объяснить четыре домашних поражения «Ак Барса» в той серии с «Авангардом»?

— Даже не стоит пытаться это сделать. Это лишь ещё раз подчёркивает, что это была одна из лучших серий плей-офф КХЛ. Конечно, для нас это большой удар, мы не смогли порадовать своих болельщиков. Никто не думал по ходу серии делать ставку на гостевые матчи, все настраивались и на домашние победы. Но так сложилось, так было предписано, что тут скажешь. Нет какой-то логики.

— Помню, что вы пожелали удачи «Авангарду» в финале. Что можете сказать о решающей серии сезона?

— Итог справедлив на все сто процентов. А удачи я пожелал потому, что хоккей — это хоккей, а жизнь — это жизнь. Нельзя то, что происходит на площадке, переносить на личные отношения, я считаю. На льду мы соперники, вне его — мы коллеги, занимающиеся одним ремеслом. Мы все выполняем свою работу, защищаем цвета своих команд и играем для своих болельщиков. Во время матча у нас соперничество, и это очень интересно, но мы не враги. Да, мы проиграли «Авангарду» в финале конференции, но затем уже у Омска пошло соперничество Востока и Запада с ЦСКА. Я игрок Восточной конференции, поэтому естественно, что я желаю удачи восточной команде.

Финал, конечно, смотрел, это была битва двух сильных команд. ЦСКА силён своей системой, в последние годы очень хороший хоккей показывает. В то же время «Авангард»… Мало кто думал, что Омск выиграет эту серию, ЦСКА шёл фаворитом. Я много слышал об этом от разных людей. Но «Авангард» взял своё за счёт самоотдачи. Может, где-то повлияла серия с нами, полученные эмоции. Тут, кстати, можно было подумать, что у них закончатся эмоции, но вышло так, что они получили только дополнительный импульс. Мне очень понравился финал, как хоккейное зрелище, были и овертаймы, и камбэки, и на последней секунде гол забивали. Это тоже красота хоккея.