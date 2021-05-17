Романцев рассказал о своём переходе в «Автомобилист»

Новичок «Автомобилиста» Данил Романцев прокомментировал свой переход из «Сибири».



«После сезона последовало предложение от «Автомоболиста». Оно было не единственным, поэтому я подумал, обсудив всё с агентом. В конечном итоге выбор пал именно на «Автомобилист», чему я очень рад.



Я не держал переход в тайне, чтобы объявить о нём в один день с Ефимом Гуркиным. Просто информация не оглашалась до тех пор, как не стала официальной. Что касается Ефима то он хоккеист высокого уровня, убедился в этом поиграв с ним вместе. Рад, что мы продолжим это делать!



Я знаком со многими игроками «Автомобилиста»: Березин, Гуркин, Мамкин, Куликов, Принс, Трямкин. Есть те, с кем не играл, но хорошо общаюсь.



Ежедневно читаю про переходы в команды. Рано пока делать выводы. Надеюсь, мы будем бороться только за самые высокие места.



Очень хочется, чтобы у нас сложился боевой коллектив, который будет решать поставленные задачи. Уверен, что работа с тренерским штабом будет плодотворной и интересной. Надеюсь, что я и сам буду прогрессировать во всех аспектах!», — рассказал Романцев в интервью официальному сайту «Автомобилиста».



Напомним, соглашение между 27-летним нападающим и клубом из Екатеринбурга рассчитано на два сезона.

«Автомобилист» заключил двухлетний контракт с нападающим Данилом Романцевым