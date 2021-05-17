Романцев рассказал о своём переходе в «Автомобилист»

Новичок «Автомобилиста» Данил Романцев прокомментировал свой переход из «Сибири».
«После сезона последовало предложение от «Автомоболиста». Оно было не единственным, поэтому я подумал, обсудив всё с агентом. В конечном итоге выбор пал именно на «Автомобилист», чему я очень рад.
Я не держал переход в тайне, чтобы объявить о нём в один день с Ефимом Гуркиным. Просто информация не оглашалась до тех пор, как не стала официальной. Что касается Ефима то он хоккеист высокого уровня, убедился в этом поиграв с ним вместе. Рад, что мы продолжим это делать!
Я знаком со многими игроками «Автомобилиста»: Березин, Гуркин, Мамкин, Куликов, Принс, Трямкин. Есть те, с кем не играл, но хорошо общаюсь.
Ежедневно читаю про переходы в команды. Рано пока делать выводы. Надеюсь, мы будем бороться только за самые высокие места.
Очень хочется, чтобы у нас сложился боевой коллектив, который будет решать поставленные задачи. Уверен, что работа с тренерским штабом будет плодотворной и интересной. Надеюсь, что я и сам буду прогрессировать во всех аспектах!», — рассказал Романцев в интервью официальному сайту «Автомобилиста».
Напомним, соглашение между 27-летним нападающим и клубом из Екатеринбурга рассчитано на два сезона.
- 17 мая 2021
-
15:27
-
15:21
-
15:16
-
14:50
-
14:35
-
14:16
-
14:00
-
13:51
-
13:36
-
13:24
-
13:19
-
12:16
-
11:56
-
11:38
-
11:27
-
11:15
-
11:12
-
10:45
-
10:45
-
10:24
-
10:08
-
10:00
-
09:53
-
09:30
-
09:10
-
08:56
-
08:42
-
08:18
-
08:13
-
07:45
-
07:31
-
07:21
-
07:10
-
07:00
-
06:52