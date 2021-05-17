«Локомотив» расторг контракт с Александром Калининым

Ярославский «Локомотив» расторг контракт с защитником Александром Калининым, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



В прошедшем сезоне КХЛ хоккеист провёл две игры в регулярном чемпионате, а всего у игрока семь встреч за четыре сезона в лиге.



В прошедшем сезоне Высшей хоккейной лиги защитник выступал за «Буран». Сыграл 41 матч в регулярном чемпионате и набрал шесть очков: забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач.

Помимо «Локомотива» и «Бурана» игрок выступал за «Амур», «Амурских тигров», «Рязань», «Локо» и «Ладу».

Напомним, победителем прошлого сезона КХЛ стал омский «Авангард», который обыграл в финальной серии московский ЦСКА со счётом 4-2. Решающая шайба на счету Сергея Толчинского.