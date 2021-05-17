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Никита Щербак покинет «Техас»

Никита Щербак покинет «Техас»
Хоккей / АХЛ 0

Российский нападающий «Техаса» Никита Щербак сообщил в «Инстаграме», что покинет «Техас», за который выступал с февраля нынешнего года.

«Спасибо, Техас! Этот сезон был необычным, но его нужно запомнить», – написал хоккеист в «Инстаграме».

В текущем чемпионате Американской хоккейной лиги Щербак провёл 27 матчей и набрал в них 15 очков: забросил пять шайб и отдал 10 результативных передач.

По ходу сезона-2019/2020 хоккеист принимал участие в Континентальной хоккейной лиге, выступая за «Авангард» и «Трактор». За «Авангард» хоккеист сыграл 17 матчей и набрал шесть очков (2+4), за «Трактор» в 15 играх заработал пять баллов (1+4).

Напомним, в январе Щербак пополнил систему «Даллас Старз», а в феврале – в дебютном матче за «Техас» – забросил шайбу.

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