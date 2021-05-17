Антон Ландер перешёл в «Цуг», где выступает Ян Коварж
Шведский нападающий Антон Ландер покинул ярославский «Локомотив» и подписал контракт с чемпионом Швейцарии клубом «Цуг», за который играет известный по выступлению в КХЛ Ян Коварж, сообщает официальный сайт швейцарского клуба.
В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги Ландер провёл 53 матча в регулярном чемпионате и набрал в них 32 очка: забросил 14 шайб и отдал 18 результативных передач. В плей-офф у нападающего семь матчей и ни в одном из них нападающий не отметился результативностью.
Хоккеист перебрался в КХЛ из «Эдмонтон Ойлерз», который представляет Национальную хоккейную лигу. В сезонах-2017/2018 и 2018/2019 Ландер играл за «Ак Барс», а последние два сезона провёл за «Локомотив».
Рекомендуем вам
- 17 мая 2021
-
23:54
-
23:35
-
23:19
-
23:02
-
21:58
-
21:45
-
21:15
-
20:47
-
20:15
-
19:40
-
19:34
-
19:23
-
19:01
-
18:45
-
18:32
-
18:21
-
18:00
-
17:34
-
17:00
-
16:51
-
16:33
-
16:24
-
16:10
-
15:55
-
15:42
-
15:27
-
15:21
-
15:16
-
14:50
-
14:35
-
14:16
-
14:00
-
13:51
-
13:36
-
13:24
Партнерский контент
Рекомендуем вам