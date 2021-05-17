Антон Ландер перешёл в «Цуг», где выступает Ян Коварж

Шведский нападающий Антон Ландер покинул ярославский «Локомотив» и подписал контракт с чемпионом Швейцарии клубом «Цуг», за который играет известный по выступлению в КХЛ Ян Коварж, сообщает официальный сайт швейцарского клуба.

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги Ландер провёл 53 матча в регулярном чемпионате и набрал в них 32 очка: забросил 14 шайб и отдал 18 результативных передач. В плей-офф у нападающего семь матчей и ни в одном из них нападающий не отметился результативностью.

Хоккеист перебрался в КХЛ из «Эдмонтон Ойлерз», который представляет Национальную хоккейную лигу. В сезонах-2017/2018 и 2018/2019 Ландер играл за «Ак Барс», а последние два сезона провёл за «Локомотив».