Капитан «Колорадо» Ландеског подрался с Шенном в первом периоде матча плей-офф НХЛ
В стартовом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ «Колорадо Эвеланш» принимает «Сент-Луис Блюз». В ходе третьего периода хозяева впереди — 2:1.
На 11-й минуте первого периода капитан «Колорадо» Габриэль Ландеског провёл кулачный бой с форвардом «Сент-Луиса» Брэйденом Шенном. Швед и канадец получили по пятиминутному штрафу за драку.
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале Sportsnet.
На момент написания новости в составе «лавин» отличились канадский защитник Кейл Макар и его соотечественник нападающий Натан Маккиннон. Автором единственной шайбы «музыкантов» стал канадский форвард Джордан Кайру, которому ассистировал российский нападающий Иван Барбашёв.
Овечкин – единственный российский капитан в НХЛ. Когда подтянутся остальные?
Кандидатов хватает, а некоторые, как Тарасенко и Панарин, уже на подходе.
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