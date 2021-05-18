Тренер «Сент-Луиса» пропустил первый матч команды за 26 лет работы в клубе
Тренер по физподготовке «Сент-Луис Блюз» Рэй Барил из-за травмы пропустил матч первого раунда плей-офф НХЛ с «Колорадо Эвеланш», сообщается в официальном «твиттере» «музыкантов».
Отмечается, что для специалиста это первая игра команды, которую он пропустил за 26 лет работы в клубе. Барил тренирует «блюзменов» с января 1995 года, а в марте провёл вместе с командой 2000-й матч.
На момент написания новости «Колорадо» ведёт 3:1. В составе «лавин» отличились канадский защитник Кейл Макар, его соотечественник нападающий Натан Маккиннон и капитан команды Габриэль Ландеског. Автором единственной шайбы «музыкантов» стал канадский форвард Джордан Кайру, которому ассистировал российский нападающий Иван Барбашёв.
Капитан «Колорадо» Ландеског подрался с Шенном в первом периоде матча плей-офф НХЛ
Рекомендуем вам
- 18 мая 2021
-
07:56
-
07:32
-
07:26
-
07:18
-
07:06
-
06:59
-
06:45
-
06:21
-
05:54
-
05:41
-
03:52
-
03:34
-
03:12
- 17 мая 2021
-
23:54
-
23:35
-
23:19
-
23:02
-
21:58
-
21:45
-
21:15
-
20:47
-
20:15
-
19:40
-
19:34
-
19:23
-
19:01
-
18:45
-
18:32
-
18:21
-
18:00
-
17:34
-
17:00
-
16:51
-
16:33
-
16:24
Партнерский контент
Рекомендуем вам