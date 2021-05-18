Тренер «Сент-Луиса» пропустил первый матч команды за 26 лет работы в клубе

Тренер по физподготовке «Сент-Луис Блюз» Рэй Барил из-за травмы пропустил матч первого раунда плей-офф НХЛ с «Колорадо Эвеланш», сообщается в официальном «твиттере» «музыкантов».

Отмечается, что для специалиста это первая игра команды, которую он пропустил за 26 лет работы в клубе. Барил тренирует «блюзменов» с января 1995 года, а в марте провёл вместе с командой 2000-й матч.

На момент написания новости «Колорадо» ведёт 3:1. В составе «лавин» отличились канадский защитник Кейл Макар, его соотечественник нападающий Натан Маккиннон и капитан команды Габриэль Ландеског. Автором единственной шайбы «музыкантов» стал канадский форвард Джордан Кайру, которому ассистировал российский нападающий Иван Барбашёв.