На матче «Каролина» — «Нэшвилл» был установлен рекорд сезона НХЛ по посещаемости

В первом матче плей-офф Кубка Стэнли «Каролина Харрикейнз» дома обыграла «Нэшвилл Предаторз» со счётом 5:2. На домашней арене «Харрикейнз» присутствовали 12 тысяч зрителей, что является рекордом сезона Национальной хоккейной лиги.
Теоретически рекорд может быть превзойдён в ответных матчах первого раунда плей-офф в Нэшвилле, поскольку максимально возможное количество разрешённых зрителей на домашнем стадионе «Предаторз» составляет 12 135 человек.
Напомним, по итогам регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» заняла первое место в Центральном дивизионе, «Нэшвилл» — четвёртое. Следующий матч с участием этих команд также пройдёт на стадионе «Харрикейнз» 20 мая.
Ранее в рамках игрового дня «Бостон Брюинз» на выезде в овертайме обыграл «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 4:3 и сравнялся в серии – 1-1.
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