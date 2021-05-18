Орлов — о поражении «Вашингтона» в матче с «Бостоном»: немного странная игра

Российский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов прокомментировал поражение своей команды во втором матче плей-офф Кубка Стэнли с «Бостоном».



«Тяжёлая была игра. 2:2 после двух периодов… А что было потом, вы видели. Немного странная игра. Но обе команды очень стараются, и все хотели сегодня одержать победу. Обе команды сыграли лучше, чем в первом матче. Мы были готовы к тому, что соперник прибавит. И придерживались своей системы игры, желая удержать победу в концовке. Но это не сработало. И снова овертайм, и опять ничья. Но там уже забил «Бостон». Что ж, нам нужно отдохнуть, восстановиться и быть готовыми к следующему матчу.



Они старались чаще доставлять шайбу к нашим воротам, навязывали больше борьбы на нашем пятачке. Вообще игра была равная для обеих команд. Тогда в овертайме забили мы, сейчас — они. Нам нужно посмотреть видео, подметить какие-то моменты, которые нужно исправить. И быть готовыми к следующему матчу», — приводит слова Орлова официальный сайт НХЛ.

«Бостон» выключил Овечкина. Он получил «-2» и беспомощно наблюдал за развязкой в овертайме Во втором матче серии россияне из «Вашингтона» преуспели в подыгрыше, но этого не хватило «столичным» для победы.