Есмантович: ЦСКА не закрывает Робинсону дверь в клуб. Посмотрим, что будет с иностранцами

Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что клуб не закрывает дверь для защитника Мэта Робинсона. Ранее Есмантович сообщил, что клуб избавился от всех легионеров, кроме Класа Дальбека.

«Робинсон стал родным нам человеком за последние годы, которые он провёл в клубе. Каждый год он доказывал свою профессиональную состоятельность на высоком уровне. Но пришло время, когда есть акцент на возрастную составляющую. Мы чувствуем и говорим с его агентом, что есть определённая усталость, особенно от этого сезона.

И скажем так, дверь Робинсону в ЦСКА не закрыта. Мы посмотрим, что у нас дальше будет с комплектацией и что у нас будет с иностранцами. Мы находимся в диалоге с агентом, и дверь ему не закрываем», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, победителем сезона-2020/2021 стал омский «Авангард». По итогам регулярки омичи заняли второе место в таблице Восточной конференции, а в финальной серии Кубка Гагарина обыграли московский ЦСКА в шести матчах. Решающую шайбу забросил форвард Сергей Толчинский.