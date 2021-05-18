Расписание игрового дня плей-офф НХЛ-2021, сетка плей-офф Кубка Стэнли на 18 мая 2021

Продолжается розыгрыш Кубка Стэнли 2021 года.



Анонс матчей, предстоящих завтрашней ночью.

Регулярный чемпионат.



18 мая:



23:00 мск. «Ванкувер Кэнакс» — «Калгари Флэймз».



Обе команды потеряли шансы на выход в плей-офф, доигрывая отложенные ранее матчи регулярного сезона. «Кэнакс» (48) — на седьмом месте Северного дивизиона, «Калгари» (53) занимает пятую строчку.



В последнем поединке команд, прошедшем сегодня, 18 мая, «Флеймз» одержали победу в овертайме со счётом 6:5.



19 мая:



02:30 мск. «Питтсбург Пингвинз» – «Нью-Йорк Айлендерс» (Счёт в серии — 0-1, первый матч — 3:4, ОТ).

По итогам регулярного чемпионата «Питтсбург» набрал 77 очков и занял первое место в таблице Восточного дивизиона, «Айлендерс» с 71 очком расположился на четвёртом.



03:00 мск. «Флорида Пантерз» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Счёт в серии — 0-1, первый матч — 4:5).

По итогам регулярки «Флорида» с 79 очками заняла второе место в таблице, «Тампа» (75) — третье.



05:00 мск. «Вегас Голден Найтс» – «Миннесота Уайлд» (Счёт в серии — 0-1, первый матч — 0:1, ОТ)



«Вегас» завершил регулярку на второй строчке, набрав 82 очка и уступив «Колорадо» по дополнительным показателям, «Миннесота» заняла третье место с 75 очками.