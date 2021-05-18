Хоккейные клубы «Автомобилист» и «Лада» совершили обмен, сообщает официальный сайт екатеринбургского клуба. В Тольятти отправляется нападающий Михаил Назаров, а в екатеринбургский клуб переходит 21-летний форвард Семён Кизимов.



Михаил Назаров выступал в структуре «Автомобилиста» с 2018 года. На протяжении трёх сезонов он защищал цвета «Горняка» в ВХЛ, а в прошлом сезоне дебютировал в КХЛ, проведя восемь матчей за «Автомобилист». В прошлом сезоне на его счету также 43 матча и 23 (10+13) очка за «Горняк» в ВХЛ.



Новичок «Автомобилиста» Семён Кизимов заключил с клубом однолетний контракт. Хоккеист является воспитанником «Лады». В 2016 году Кизимов дебютировал в МХЛ в составе «Ладьи», а через два года стал выступать в ВХЛ в составе «Лады». В сезоне-2020/21 Кизимов провёл 35 матчей в ВХЛ за «Ладу», в которых набрал 14 (7+7) очков при показателе полезности +4. Кроме того, осенью прошлого года он дебютировал в КХЛ, где принял участие в четырёх поединках за нижегородское «Торпедо». Отметим, в общей сложности к 21-летнему возрасту в ВХЛ Кизимов провёл 138 матчей, в которых набрал 41 (16+25) очко. Новичок «Автомобилиста» имеет также опыт выступления за юниорскую и молодёжную сборные России. Участник чемпионата мира U-18 2018 года (3 матча, 3 (2+1) очка).