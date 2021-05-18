Стали известны сочетания сборной Швеции в ходе подготовки к чемпионату мира

Пресс-служба сборной Швеции по хоккею опубликовала сочетания звеньев на первой тренировке национальной команды в Риге после выхода с обязательного карантина.
Состав сборной Швеции:
Вратари: Фаст, Рейдеборн, Эрссон
Тёммернес — Лундквист, Ракелль – Лундестрём – Олофссон,
Пилут – Нюгрен, А. Кемпе – Хольмберг – Сёренсен,
Дальбек – Лёв, М. Кемпе – Расмуссен – Фриберг,
Селльгрен – Пудас, Линдберг – Линдхольм – Клингберг,
Юханссон, Холландер – Вингерли – Фрёден.
Напомним, сборная Швеции сыграет в одной группе с командами Чехии, России, Великобритании, Словакии, Дании, Швейцарии, Беларуси.
Ранее стали известны подробности ковид-протокола: если игрок приезжает в расположение сборной после 16 мая, то он должен три дня находиться на карантине в номере отеля и каждый день сдавать тест на коронавирус.
После этого он сможет приступить к тренировкам и должен в течение трёх дней также ежедневно сдавать тесты. И только на седьмой день, в случае шести отрицательных тестов, он будет допущен к играм.
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