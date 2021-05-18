Вадим Епанчинцев продлил контракт с «Югрой»

Главный тренер «Югры» Вадим Епанчинцев продлил контракт с ханты-мансийским клубом на один сезон, сообщает пресс-служба команды в «Твиттере».



Напомним, ханты-мансийская «Югра» выиграла главный трофей Высшей хоккейной лиги сезона-2020/2021 – Кубок имени Владимира Петрова, обыграв в пятом матче финальной серии новокузнецкий «Металлург» — 2:1.



Ханты-мансийский клуб с 2010 по 2018 годы играл в КХЛ. Югорчане ранее также получили Кубок Шёлкового пути за победу в регулярном чемпионате ВХЛ нынешнего сезона.



Ранее генеральный менеджер «Югры» сообщил, что команда планирует сохранить как минимум 70 процентов чемпионского состава в следующем сезоне.



Вадим Епанчинцев тренирует «Югру» с 2019 года. Ранее он тренировал такие клубы, как «Атланты», «Спартак» и «Сарыарка».

Генменеджер «Югры»: минимум 70% чемпионского состава планируем сохранить