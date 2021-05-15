Генменеджер «Югры»: минимум 70% чемпионского состава планируем сохранить

Генеральный менеджер «Югры» Сергей Гусев подвёл итоги сезона, а также рассказал о подписании контрактов в игроками.



«За счёт чего „Югре“ удалось в одну калитку выиграть всё в ВХЛ? Накануне наш директор Василий Филипенко был признан лигой лучшим клубным руководителем ВХЛ-2020/21, а Вадим Епанчинцев — лучшим тренером, у нас отличные игроки и персонал. Очень важно, что клубу, всей вертикали „Югры“ обеспечена поддержка на уровне губернатора региона. Идет командная работа. Планируем, что минимум 70 процентов чемпионского состава сможем сохранить. Уже продлён на год контракт с лучшим снайпером клуба Никитой Тертышным, выиграли за него борьбу у ряда команд КХЛ. Та же ситуация с другим ведущим форвардом — Артемом Ворониным.



Александр Акмальдинов, Федор Беляков, Тимур Таратунин, Алексей Кириллов, Артем Антипов, Максим Рыжков — эти и ряд других ведущих хоккеистов, в том числе молодые воспитанники клуба остаются. В принципе селекцией довольны, она идет по плану, в согласовании с тренерским штабом. Что с капитаном команды — защитником Иваном Лекомцевым и первым вратарем Владимиром Сохатским? Клуб сделал свои предложения. Думаем, что в самое ближайшее время будут положительные новости



Те места, которые могут освободиться, отдадим молодым воспитанникам «Югры». Регион уделяет большое внимание развитию своей школы, нам есть из кого выбирать. Главное, чтобы молодежь была максимально амбициозна, не уходила в компьютеры и телефоны, цеплялась за каждый шанс. Талантливых ребят в Ханты-Мансийске много», — приводит слова Гусева Russia-Hockey.



Ханты-мансийская «Югра» выиграла главный трофей Высшей хоккейной лиги – Кубок имени Владимира Петрова, обыграв в пятом матче финальной серии новокузнецкий «Металлург» — 2:1.Напомним, что ханты-мансийский клуб с 2010 по 2018 годы играл в КХЛ. Югорчане ранее также получили Кубок Шёлкового пути за победу в регулярном чемпионате ВХЛ нынешнего сезона.

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