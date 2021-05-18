«Авангард» обменял защитника Ручкина в «Спартак» на денежную компенсацию

Омский «Авангард» обменял защитника Семёна Ручкина в московский «Спартак» на денежную компенсацию, сообщает официальный сайт «Авангарда».
Хоккеист перешёл в омский клуб в сезоне 2019/2020 из петербургского «Динамо», выступающего в Высшей хоккейной лиге. Всего за «Авангард» Ручкин провёл 14 встреч, где набрал три очка: забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.
В сезоне 2020/2021 защитник выступал за нижегородское «Торпедо», в составе которого сыграл 32 матча в регулярном чемпионате и набрал пять очков: забросил три шайбы и отдал две результативные передачи. В плей-офф у хоккеиста ноль очков в трёх играх.
Напомним, что в прошлом сезоне «Спартак» вышел в плей-офф, заняв восьмое место в таблице Западной конференции, но в первом же раунде красно-белые уступили ЦСКА со счётом 0-4.
- 18 мая 2021
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