«Амур» заключил двусторонние контракты на один сезон с нападающими Кузнецовым и Зыряновым

Нападающие Александр Кузнецов и Глеб Зырянов заключили двухсторонние контракты с «Амуром» сроком на один сезон, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

В прошедшем сезоне КХЛ Зырянов выступал за «Амур» и провёл 33 матча в регулярном чемпионате, где набрал семь очков: забросил четыре шайбы и отдал три результативные передачи.

Глеб Зырянов начал сезон 2020/2021 в «Ред Стар Куньлунь» и сыграл за клуб 10 матчей, в которых отметился двумя заброшенными шайбами. Заканчивал сезон форвард в рижском «Динамо», за которое провёл 32 матча и набрал девять очков: забросил семь шайб и отдал две результативные передачи.

По итогам прошлого сезона «Амур» занял 10 место в таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф.