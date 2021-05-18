«Амур» заключил двусторонние контракты на один сезон с нападающими Кузнецовым и Зыряновым
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Нападающие Александр Кузнецов и Глеб Зырянов заключили двухсторонние контракты с «Амуром» сроком на один сезон, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
В прошедшем сезоне КХЛ Зырянов выступал за «Амур» и провёл 33 матча в регулярном чемпионате, где набрал семь очков: забросил четыре шайбы и отдал три результативные передачи.
Глеб Зырянов начал сезон 2020/2021 в «Ред Стар Куньлунь» и сыграл за клуб 10 матчей, в которых отметился двумя заброшенными шайбами. Заканчивал сезон форвард в рижском «Динамо», за которое провёл 32 матча и набрал девять очков: забросил семь шайб и отдал две результативные передачи.
По итогам прошлого сезона «Амур» занял 10 место в таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф.
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