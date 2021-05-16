Почему расторгнут Плотникова и что творится в «Ак Барсе». Главные инсайды КХЛ

В КХЛ по-прежнему открыто трансферное окно, а клубы лиги занимаются усилением своих составов. Рассказываем о главных инсайдах и раскрываем детали некоторых сорвавшихся трансферов.

Самые неожиданные трансферы межсезонья КХЛ. Яруллин ушёл в «Трактор», Жарков в «Авангард» Пик переходов и обменов остался позади, но интересных сделок с участием топ-клубов по-прежнему хватает.

Шевченко мог оказаться в «Ак Барсе»

Большая заинтересованность в нападающем Дмитрии Шевченко, перешедшем в «Авангард», была у «Ак Барса». Почему такой спрос на мало кому известного игрока «Барыса», спросите вы? Дело в том, что нынче ценятся хоккеисты низовых звеньев. Те игроки, которые могут побороться, постоять за себя, отработать в меньшинстве, сыграть теневую роль. Именно к таким людям и относится форвард Дмитрий Шевченко и именно поэтому на него была объявлена такая трансферная охота.

Кагарлицкого ждут дома

Нападающий Дмитрий Кагарлицкий в случае, если так и не найдёт себе топ-клуб, может перейти в родную «Северсталь». В Череповце, правда, форварду предложат скромные условия, так как возможности платить по 60 млн руб. в год у череповчан нет. Однако хоккеист продолжает стараться попасть в топ-коллектив, предлагая свои услуги «Автомобилисту», «Салавату Юлаеву», «Металлургу» и другим командам.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Плотникова расторгнут в «Магнитке»

Не будет выступать за магнитогорский «Металлург» нападающий Сергей Плотников. Всё дело в том, что он не оправдал ожиданий команды и не выступил так, как от него ожидали. Видимо, «Магнитка» — это просто не команда Сергея, хотя поработать над собой ему, несомненно, надо. По нашей информации, интерес к Плотникову проявляют сразу несколько команд как из Западной, так и из Восточной конференции. Ходят слухи и про возможное возвращение Сергея в «Локомотив».

Пьянов будет играть в «Сибири»

«Сибирь» подпишет контракт с нападающим Валентином Пьяновым. Складывается ощущение, что главный тренер Андрей Мартемьянов собирает в Новосибирске местный «Амур», приглашая поочерёдно Голубева, Пьянова и других людей. В этой связи странно, что «Сибирь» отказалась от братьев Ушениных. Пьянов же, хорошо себя зарекомендовавший в «Авангарде» и в Хабаровске, может помочь новосибирцам в черновой работе. Будет интересно посмотреть за его игрой в родном городе.

Оффершиты

«Ак Барс», где свою работу проваливает генеральный менеджер Рафик Якубов, смогла переманить из «Барыса» нападающего Кирилла Панюкова. Точнее, перекупить. На форварда претендовали в Магнитогорске и сделали Панюкову достойное предложение, однако «Барыс», заранее договорившись с казанским клубом, его повторил, а затем продал своего нападающего в столицу Татарстана. Ничего личного, это просто бизнес. Кстати, ждут в Казани и защитника Александра Брынцева. Как раз на место ушедших Педана и Яруллина. Думается, что с «Нефтехимиком» «барсы» договорятся.

Но и «Магнитка» не осталась в стороне. Уральцы провернули крутой трансфер с Никитой Коростелёвым, на которого претендовал «Локомотив». Однако не Ярославль, а именно Магнитогорск смог выиграть борьбу за нападающего и договориться с ЦСКА о переходе. Взамен армейцы получили денежную компенсацию.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Что с легионерами «Ак Барса»?

29-летний центральный нападающий Джордан Уилл окончательно договорился о переходе в казанский клуб, согласовав все условия с «барсами». Именно поэтому переход, о котором говорили давно, никак не состоится официально. Этот сезон канадский хоккеист провёл в АХЛ за «Лаваль», а в Казани, где попрощались практически со всеми иностранцами, на него очень рассчитывают. Главное, чтобы к Уиллу нашёл подход главный тренер Дмитрий Квартальнов.

Коваленко интересуются «Ак Барс» и СКА

Нападающий Николай Коваленко не хочет выступать в «Локомотиве» под руководством главного тренера Андрея Скабелки. Форвард и главный тренер так и не нашли общего языка, в результате чего Коваленко подыскивает себе новый клуб. Беда в том, что Николаю, будучи ограниченно свободным агентом, сделана минимальная квалификация и просто так из Ярославля его никто не отпустит. В ближайшее время отец Коваленко — Андрей — проведёт переговоры с президентом «Локомотива» Юрием Яковлевым, а на Николая всерьёз претендуют «Ак Барс» и СКА.

Н. Коваленко: этот год в «Локомотиве» я потерял. Доверие — только в сборной, это отдушина

«Салават» отказался от Белова

Защитник Антон Белов, с которым расстались в СКА, одной ногой был в «Салавате Юлаеве». Но сейчас уфимцы точно отказались от возрастного игрока — и правильно сделали. Правильно, так как состав юлаевцев и так пестрит возрастными игроками, а Белов, помимо прошедшей в СМИ информации про «Трактор», может оказаться в ещё одном клубе. Но с большой долей вероятности Антон переедет в Челябинск, где его опыт точно не помешает.