«Вегас» победил «Миннесоту» и сравнял счёт в серии, Алекс Так оформил дубль

Во втором матче плей-офф Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» дома победил «Миннесоту Уайлд» со счётом 3:1 и сравнялся в серии – 1:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джонатан Маршессо и Алекс Так (2). За «Миннесоту» единственный гол забил Мэтт Дамба. Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов за 18.09 на площадке два раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».

Напомним, первая игра плей-офф завершилась победой «Миннесоты» в овертайме со счётом 1:0. Третий матч между этими командами пройдет на стадионе «Уайлд» 21 мая.

Ранее в рамках игрового дня «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде обыграла «Флориду Пантерз» со счётом 3:1 и повела в серии – 2:0, а «Питтсбург Пингвинз» дома обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» — 2:1 и сравнял счёт в серии – 1:1.