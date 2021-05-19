Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Панов сменил Заварухина на должности главного тренера «Белых Медведей»

Панов сменил Заварухина на должности главного тренера «Белых Медведей»
Александр Кожевников
Комментарии

Алексей Заварухин покинул пост главного тренера «Белых Медведей», сообщает пресс-служба челябинского «Трактора».

Новым главным тренером команды назначен Константин Панов.

В сезоне-2011/2012 Константин Панов в составе «Трактора» стал обладателем Кубка Континента, а также бронзовым призером чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В 2013-м году форвард вместе с «черно-белыми» завоевал серебряные медали КХЛ, что является наивысшим достижением в истории клуба. В сезоне-2018/2019 Панов завоевал золотые медали чемпионата Румынии.

После завершения игровой карьеры в 2019-м году Константин Панов вошел в тренерский штаб молодёжной команды «Белые Медведи». В качестве ассистента главного тренера в челябинской «молодежке» провел два сезона: 2019/2020 и 2020/2021.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021