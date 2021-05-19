Панов сменил Заварухина на должности главного тренера «Белых Медведей»

Алексей Заварухин покинул пост главного тренера «Белых Медведей», сообщает пресс-служба челябинского «Трактора».
Новым главным тренером команды назначен Константин Панов.
В сезоне-2011/2012 Константин Панов в составе «Трактора» стал обладателем Кубка Континента, а также бронзовым призером чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В 2013-м году форвард вместе с «черно-белыми» завоевал серебряные медали КХЛ, что является наивысшим достижением в истории клуба. В сезоне-2018/2019 Панов завоевал золотые медали чемпионата Румынии.
После завершения игровой карьеры в 2019-м году Константин Панов вошел в тренерский штаб молодёжной команды «Белые Медведи». В качестве ассистента главного тренера в челябинской «молодежке» провел два сезона: 2019/2020 и 2020/2021.
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