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Канадский форвард Одетт продолжит карьеру в КХЛ

Канадский форвард Одетт продолжит карьеру в КХЛ
Никита Паглазов
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Канадский хоккеист Даниэль Одетт продолжит карьеру в Континентальной хоккейной лиге. Об этом сообщил словенский агент игрока Алёша Пилко в своём «твиттере».

Одетт играет на позиции центрального нападающего. 25-летний канадец ранее выступал в составах клубов АХЛ — «Сент-Джонс Айс Кэпс», «Лаваль Рокет», «Спрингфилд Тандербёрдс». Сезон-2020/2021 хоккеист провёл в составе финского клуба «Лукко», выступающего в высшей лиге Финляндии, и стал вместе с ним чемпионом. За 60 игр чемпионата он набрал 50 (13+37) очков и имел показатель полезности "+23".

Пост доступен в твиттер-аккаунте Пилко.

Одетт был выбран на драфте НХЛ 2014 года под общим 147-м пиком командой «Монреаль Канадиенс», за которую не провёл ни одной игры.

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