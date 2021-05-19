Канадский форвард Одетт продолжит карьеру в КХЛ

Канадский хоккеист Даниэль Одетт продолжит карьеру в Континентальной хоккейной лиге. Об этом сообщил словенский агент игрока Алёша Пилко в своём «твиттере».



Одетт играет на позиции центрального нападающего. 25-летний канадец ранее выступал в составах клубов АХЛ — «Сент-Джонс Айс Кэпс», «Лаваль Рокет», «Спрингфилд Тандербёрдс». Сезон-2020/2021 хоккеист провёл в составе финского клуба «Лукко», выступающего в высшей лиге Финляндии, и стал вместе с ним чемпионом. За 60 игр чемпионата он набрал 50 (13+37) очков и имел показатель полезности "+23".

Пост доступен в твиттер-аккаунте Пилко.

Одетт был выбран на драфте НХЛ 2014 года под общим 147-м пиком командой «Монреаль Канадиенс», за которую не провёл ни одной игры.