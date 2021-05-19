Нападающий «Нью-Джерси» Шарангович рассказал, как получил клюшку с автографом Овечкина

Нападающий «Нью-Джерси Девилз» и сборной Беларуси Егор Шарангович рассказал историю, как получил клюшку с автографом Александра Овечкина.
«Перед матчем с «Вашингтоном» я написал Лёхе Протасу (белорусский хоккеист, выбранный «Кэпиталз» на драфте 2019 года. — Прим. «Чемпионата»), чтобы он попросил у Овечкина клюшку с автографом. Администратор пошел её забирать, но Александр сказал, что хочет получить клюшку с моим автографом. И только после того, как я передал ему свою клюшку, он отдал мне свою, — цитирует Шаранговича Hockey.by со ссылкой на дневник сборной Беларуси.
В дебютном для себя сезоне НХЛ Шарангович сыграл 54 матча и набрал 30 (16+14) очков при показателе полезности «-4».
Напомним, сборная Беларуси стартует на чемпионате мира в Латвии 21 мая матчем с командой Словакии. Начало матча — в 20:15 по московскому времени.
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