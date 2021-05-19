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Нападающий «Нью-Джерси» Шарангович рассказал, как получил клюшку с автографом Овечкина

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Нападающий «Нью-Джерси» Шарангович рассказал, как получил клюшку с автографом Овечкина
Никита Паглазов
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Нападающий «Нью-Джерси Девилз» и сборной Беларуси Егор Шарангович рассказал историю, как получил клюшку с автографом Александра Овечкина.

«Перед матчем с «Вашингтоном» я написал Лёхе Протасу (белорусский хоккеист, выбранный «Кэпиталз» на драфте 2019 года. — Прим. «Чемпионата»), чтобы он попросил у Овечкина клюшку с автографом. Администратор пошел её забирать, но Александр сказал, что хочет получить клюшку с моим автографом. И только после того, как я передал ему свою клюшку, он отдал мне свою, — цитирует Шаранговича Hockey.by со ссылкой на дневник сборной Беларуси.

В дебютном для себя сезоне НХЛ Шарангович сыграл 54 матча и набрал 30 (16+14) очков при показателе полезности «-4».

Напомним, сборная Беларуси стартует на чемпионате мира в Латвии 21 мая матчем с командой Словакии. Начало матча — в 20:15 по московскому времени.

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