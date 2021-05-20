Слепышев: когда назначили капитаном сборной, был удивлён

Капитан сборной России Антон Слепышев признался, что был удивлён решению тренерского штаба. Слепышев был назначен капитаном на чемпионат мира после того, как стало известно, что из-за травмы турнир пропустит форвард Вадим Шипачёв.

«Когда назначили капитаном, был удивлён, потому что в команде находились более опытные игроки. Тем не менее штаб сборной и команда выбрали меня. Поблагодарил за доверие и теперь нужно сделать всё, чтобы его оправдать.

Два дня карантина прошли хорошо, потренировались с командой по зуму, размялись, иначе потом было бы тяжело. Чувствую себя отлично.

По условиям у нас всё хорошо, уютные раздевалки, всё продумано. Ко льду нужно привыкнуть, но это пройдёт достаточно быстро.

Оглянуться на прошедший матч с чехами нам, безусловно, стоит. Выполним работу над ошибками, разберём игру соперника, но сделаем акцент на своей.

Семья, жена, дети желали мне удачи. Для меня это будет первый чемпионат мира. Очень много писали друзья из родного города — Пензы. У них нет команды КХЛ, но в этом городе очень любят хоккей и все пристально будут следить за ЧМ.

Мы не ощущаем давления, а чувствуем поддержку в том, что столько людей в России и наших болельщиков по всему миру желают нам удачи. Это здорово. Команда сделает всё возможное, чтобы порадовать всех победами», — цитирует Слепышева пресс-служба Федерации хоккея России.