Проворов — лидер сборной России, у чехов очень сильная атака. Главные звёзды ЧМ-2021

Именно эти игроки станут лидерами своих сборных на чемпионате мира.

Уже в пятницу в Риге стартует чемпионат мира по хоккею – 2021. Некоторые игроки не смогли приехать на турнир из-за участия в плей-офф НХЛ, другие приняли решение отказаться сыграть в Латвии по личным причинам. Тем не менее на предстоящем первенстве мы увидим некоторых ярких хоккеистов.

Иван Проворов (Россия)

Участие Проворова на чемпионате мира в Латвии долго находилось под вопросом. Ходили слухи, что он не сможет помочь нашей сборной, однако неделю назад стало известно о его включении в итоговый состав.

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В прошедшем сезоне Иван был безоговорочным лидером обороны «Филадельфии», став лучшим бомбардиром среди защитников команды и единственным (не считая Егора Замулы) игроком задней линии «Флайерз» с положительным показателем полезности. Несомненно, в сборной России на Проворова также рассчитывают как на лидера.

Егор Шарангович (Беларусь)

Егор, проведя часть сезона-2020/2021 в минском «Динамо», к удивлению многих, с ходу ворвался в основу «Нью-Джерси» и громко заявил о себе, став одним из немногочисленных светлых пятен «Девилз» в завершившемся регулярном чемпионате НХЛ. Теперь Шарангович — главная звезда сборной Беларуси, и на предстоящем турнире в Латвии на родине от него будут ожидать не менее яркой игры.

Джейсон Робертсон (США)

Одно из главных открытий прошедшего чемпионата Национальной хоккейной лиги. Ещё год назад широкой публике не было известно о Робертсоне, но 21-летний американец, проведя яркий сезон-2019/2020 в АХЛ, в завершившейся регулярке заблистал в «Далласе», став неотъемлемым игроком основного состава «Старз». Главный конкурент Кирилла Капризова в борьбе за «Колдер Трофи» в не самой сильной заявке сборной США может стать одним из лидеров «звёздно-полосатых».

Джейк Эттингер (США)

22-летний голкипер, навязавший серьёзную конкуренцию Антону Худобину в борьбе за статус первого номера «Далласа», наверняка станет основным вратарём американцев на турнире. Молодому игроку пока не хватает стабильности, но в потенциале Эттингер — лучший вратарь предстоящего чемпионата мира.

Конор Гарланд (США)

Наряду с Робертсоном Гарланд должен повести за собой атаку американской сборной. Конор является одним из лидеров «Аризоны» двух последних лет вместе с Филом Кесселом и Клейтоном Келлером, невызов которого на турнир в Латвии видится немного странным.

Якуб Врана (Чехия)

Врана достаточно неплохо смотрелся и «Вашингтоне», но после обмена в «Детройт» стал игроком первого плана, забросив восемь шайб в 11 матчах за «крыльев». Якубу достанется такая же роль и в сборной Чехии, которая с и без того хорошим составом является одним из главных фаворитов предстоящего первенства.

Доминик Кубалик (Чехия)

Кубалик, проведя два впечатляющих сезона в «Чикаго», вместе с Враной будет вести свою команду к победе на ЧМ. У чехов будет одна из самых сильных атакующих линий на предстоящем турнире.

Тимо Майер (Швейцария)

Один из героев последнего сильного сезона «Сан-Хосе» не был так хорош в последнем чемпионате. Но для сборной Швейцарии его прибытие абсолютно точно даёт хорошие шансы на выход как минимум в плей-офф.

Коннор Браун (Канада)

И даже в невзрачном на первый взгляд составе сборной Канады всё равно найдутся игроки, способные показать себя. Одним из них является именно нападающий «Оттавы». Браун вместе с Брэди Ткачуком был лидером «сенаторов» на протяжении последних двух сезонов, при этом имея значительно лучший показатель полезности относительно американца. Теперь Браун постарается продемонстрировать свой уровень и на чемпионате мира, который станет для него дебютным.

Рикард Ракелль (Швеция)

Швед провёл невзрачный по своим меркам сезон, но это не снимает с него статуса одной из главных звёзд не только сборной, но и всего предстоящего турнира. Ракелль стал чемпионом мира и лучшим бомбардиром Швеции в победном для «тре крунур» 2018 году, и этот опыт точно пригодится скандинавам в борьбе за золотые медали.