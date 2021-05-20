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«Динамо» анонсировало переход игрока с игровым номером 26. Это номер Войнова в сборной

«Динамо» анонсировало переход игрока с игровым номером 26. Это номер Войнова в сборной
Сергей Емельянов
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Московское «Динамо» в официальных социальных сетях клуба анонсировало переход нового игрока. «Кто рано встаёт, тот трансфер первым узнает», — сказано в посте пресс-службы бело-голубых, который сопровождён подборкой игроков, когда-либо выступавших за команду под 26-м номером.

Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» московского «Динамо».

Напомним, что вчера «Чемпионат» сообщил об активном интересе «Динамо» к защитнику Вячеславу Войнову, который под 26-м номером играл за «Лос-Анджелес Кингз» и сборную России. В последний раз олимпийский чемпион Пхёнчхана и двукратный обладатель Кубка Стэнли выходил на лёд в составе «Авангарда» в Кубке Гагарина – 2019/2020 в первом раунде в серии с «Салаватом Юлаевым» (2-4). Тогда в плей-офф он провёл шесть игр, отметился одной результативной передачей при показателе полезности «-8». Нынешний сезон защитник целиком пропустил. Также он пропустил сезон-2018/2019.

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