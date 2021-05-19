Олимпийский чемпион Войнов спустя год вернётся в хоккей и продолжит карьеру в КХЛ

Как стало известно «Чемпионату», 31-летний защитник Вячеслав Войнов вернётся в хоккей и продолжит карьеру в КХЛ.

В последний раз олимпийский чемпион Пхёнчхана и двукратный обладатель Кубка Стэнли выходил на лёд в составе «Авангарда» в Кубке Гагарина-2019/2020 в первом раунде в серии с «Салаватом Юлаевым» (2-4). Тогда в плей-офф он провёл шесть игр, отметился одной результативной передачей при показателе полезности «-8». Нынешний сезон защитник целиком пропустил. Также он пропустил сезон-2018/2019.



Сейчас Войнов склоняется к подписанию контракта с одним из московских клубов. Одним из вариантов продолжения карьеры Вячеслава является московское «Динамо», которое проявляет большую заинтересованность в игроке.