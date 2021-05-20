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Хет-трик Маккиннона помог «Колорадо» крупно обыграть «Сент-Луис», увеличив отрыв в серии

Хет-трик Маккиннона помог «Колорадо» крупно обыграть «Сент-Луис», увеличив отрыв в серии
Вячеслав Моренко
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся второй матч первого раунда Кубка Стэнли между «Колорадо Эвеланш» и «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 6:3, которая позволила им увеличить преимущество в серии – 2-0.

В составе «Колорадо» хет-триком отметился форвард Натан Маккиннон, дубль на счету Йоонаса Донского, ещё одна шайба на счету Брэндона Саада. За «Сент-Луис» отличились Самуэль Бле, Брэйден Шенн и Майк Хоффман.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко заработал коэффициент полезности «-3», проведя на льду 18 минут 51 секунду. У его партнёра по команде Ивана Барбашёва – «0» за 14.05. Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин с «-1» за 14.42.

Вратарь «Колорадо» Филипп Грубауэр отразил 32 броска из 35, а его визави из «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон 29 из 33.

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 2-й матч
20 мая 2021, четверг. 05:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
6 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Донской (Грейвз, Кадри) – 00:35' (5x5)   2:0 Маккиннон (Макар, Донской) – 18:05' (5x4)   3:0 Донской (Маккиннон, Рантанен) – 23:14' (5x4)   3:1 Бле (Клиффорд, Крюг) – 36:17' (5x5)   3:2 Шенн (Бозак, Крюг) – 50:07' (5x4)   4:2 Маккиннон (Тэйвз, Ландеског) – 55:25' (5x5)   4:3 Хоффман (Миккола, Томас) – 55:40' (5x5)   5:3 Саад (Джост) – 57:51' (en)   6:3 Маккиннон (Рантанен, Ландеског) – 59:48' (en)
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