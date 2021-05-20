Хет-трик Маккиннона помог «Колорадо» крупно обыграть «Сент-Луис», увеличив отрыв в серии

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся второй матч первого раунда Кубка Стэнли между «Колорадо Эвеланш» и «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 6:3, которая позволила им увеличить преимущество в серии – 2-0.
В составе «Колорадо» хет-триком отметился форвард Натан Маккиннон, дубль на счету Йоонаса Донского, ещё одна шайба на счету Брэндона Саада. За «Сент-Луис» отличились Самуэль Бле, Брэйден Шенн и Майк Хоффман.
Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко заработал коэффициент полезности «-3», проведя на льду 18 минут 51 секунду. У его партнёра по команде Ивана Барбашёва – «0» за 14.05. Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин с «-1» за 14.42.
Вратарь «Колорадо» Филипп Грубауэр отразил 32 броска из 35, а его визави из «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон 29 из 33.
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