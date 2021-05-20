Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ахо: Всё начинается с поймавшего кураж вратаря. Это позволяет оказывать давление

Ахо: Всё начинается с поймавшего кураж вратаря. Это позволяет оказывать давление
Георгий Горностаев
Комментарии

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо прокомментировал игру голкипера Алекса Недельковича во встече с «Нэшвилл Предаторз».

«Всё начинается с поймавшего кураж вратаря. Это позволяет оказывать давление на их игроков. Мы знаем, что если им удастся хорошая комбинация, то Нед нас выручит. Очень важно иметь такого вратаря. За его игрой сейчас крайне интересно наблюдать», – цитирует Ахо официальный сайт НХЛ на русском языке.

В текущем сезоне Неделькович провёл 23 матча в регулярном чемпионате и оформил в них три шат-аута. В плей-офф голкипер сыграл две встречи, одна из которых – сухая.

Напомним, что после двух матчей серии «Каролина» ведёт в счёте – 2:0. Следующие игры запланированы на 22 и 23 мая.

Новость по теме
Неделькович: стараюсь играть максимально расслабленно, но иметь правильный настрой
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021