Ахо: Всё начинается с поймавшего кураж вратаря. Это позволяет оказывать давление

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо прокомментировал игру голкипера Алекса Недельковича во встече с «Нэшвилл Предаторз».

«Всё начинается с поймавшего кураж вратаря. Это позволяет оказывать давление на их игроков. Мы знаем, что если им удастся хорошая комбинация, то Нед нас выручит. Очень важно иметь такого вратаря. За его игрой сейчас крайне интересно наблюдать», – цитирует Ахо официальный сайт НХЛ на русском языке.

В текущем сезоне Неделькович провёл 23 матча в регулярном чемпионате и оформил в них три шат-аута. В плей-офф голкипер сыграл две встречи, одна из которых – сухая.

Напомним, что после двух матчей серии «Каролина» ведёт в счёте – 2:0. Следующие игры запланированы на 22 и 23 мая.