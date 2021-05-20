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Неделькович: стараюсь играть максимально расслабленно, но иметь правильный настрой

Неделькович: стараюсь играть максимально расслабленно, но иметь правильный настрой
Георгий Горностаев
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Голкипер «Каролины Харрикейнз» Алекс Неделькович прокомментировал свою игру во встрече плей-офф с «Нэшвилл Предаторз», которая завершилась победой «Каролины» со счётом 3:0.

«Это был просто ещё один матч. По-другому ответить я и не могу. Я стараюсь играть максимально расслабленно, но в то же время иметь правильный настрой и всё контролировать», – цитирует Недельковича официальный сайт НХЛ на русском языке.

В текущем сезоне Неделькович провёл 23 матча в регулярном чемпионате и оформил в них три шат-аута. В плей-офф голкипер сыграл две встречи, одна из которых – сухая.

Напомним, что после двух матчей серии «Каролина» ведёт в счёте – 2:0. Первый матч «Харрикейнз» выиграли со счётом 5:2, второй – 3:0. Следующие игры запланированы на 22 и 23 мая.

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