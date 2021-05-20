Неделькович: стараюсь играть максимально расслабленно, но иметь правильный настрой
Поделиться
Голкипер «Каролины Харрикейнз» Алекс Неделькович прокомментировал свою игру во встрече плей-офф с «Нэшвилл Предаторз», которая завершилась победой «Каролины» со счётом 3:0.
«Это был просто ещё один матч. По-другому ответить я и не могу. Я стараюсь играть максимально расслабленно, но в то же время иметь правильный настрой и всё контролировать», – цитирует Недельковича официальный сайт НХЛ на русском языке.
В текущем сезоне Неделькович провёл 23 матча в регулярном чемпионате и оформил в них три шат-аута. В плей-офф голкипер сыграл две встречи, одна из которых – сухая.
Напомним, что после двух матчей серии «Каролина» ведёт в счёте – 2:0. Первый матч «Харрикейнз» выиграли со счётом 5:2, второй – 3:0. Следующие игры запланированы на 22 и 23 мая.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 20 мая 2021
-
10:03
-
09:53
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:52
-
08:17
-
07:51
-
07:32
-
07:29
-
07:21
-
07:05
-
06:52
-
06:41
-
06:40
-
06:34
-
06:23
-
06:19
-
06:12
-
05:58
-
05:49
-
05:37
-
05:34
-
03:35
-
03:27
-
03:16
-
03:00
-
02:32
-
02:16
-
01:29
-
01:15
-
00:59
-
00:55
-
00:49
-
00:45
Партнерский контент
Рекомендуем вам