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Смит – о заброшенной шайбе «Вашингтону» в овертайме: скажу вам, это прекрасное чувство

Смит – о заброшенной шайбе «Вашингтону» в овертайме: скажу вам, это прекрасное чувство
Георгий Горностаев
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Нападающий «Бостон Брюинз» Крэйг Смит прокомментировал заброшенную в овертайме шайбу в ворота «Вашингтон Кэпиталз».

«Я не знаю, было ли там недопонимание между вратарем и защитником. Но это выглядело именно так. Я просто попытался это использовать. Воспользовался этой потерей, и у меня было достаточно времени, чтобы забить гол. И я скажу вам, это прекрасное чувство!» – цитирует Смита официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, что в третьем матче серии «Бостон» – «Вашингтон» Крэйг Смит воспользовался ошибкой голкипера «Кэпиталз» Ильи Самсонова и защитника Джастина Шульца и забросил победную шайбу.

После трёх матчей «Брюинз» ведёт в серии – 2-1. Следующие игры запланированы на 22 и 24 мая.

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