Лавиолетт: Самсонов не играл 14-15 дней, но провёл чертовски хороший матч
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал игру российского голкипера Ильи Самсонова в третьем матче серии плей-офф с «Бостон Брюинз».
«Тяжелая концовка матча. Знаете, уже по движению двух игроков было понятно, что между ними возникло недопонимание. Эти мелочи, детали игры оказывают влияние на весь результат. Это и делает нашу игру сложной, и такие моменты из хоккея не убрать…
Да, тяжёлая концовка матча. Но я держу в уме, что Сэмми не играл 14-15 дней. И с учетом этого он вернулся и провел чертовски хороший матч», – цитирует Лавиолетта официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, что послед трёх матчей «Бостон» ведёт в серии со счётом 2-1. Следующие две встречи пройдут 22 и 24 мая.
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