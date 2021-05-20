Лавиолетт: Самсонов не играл 14-15 дней, но провёл чертовски хороший матч

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал игру российского голкипера Ильи Самсонова в третьем матче серии плей-офф с «Бостон Брюинз».



«Тяжелая концовка матча. Знаете, уже по движению двух игроков было понятно, что между ними возникло недопонимание. Эти мелочи, детали игры оказывают влияние на весь результат. Это и делает нашу игру сложной, и такие моменты из хоккея не убрать…

Да, тяжёлая концовка матча. Но я держу в уме, что Сэмми не играл 14-15 дней. И с учетом этого он вернулся и провел чертовски хороший матч», – цитирует Лавиолетта официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, что послед трёх матчей «Бостон» ведёт в серии со счётом 2-1. Следующие две встречи пройдут 22 и 24 мая.