«Металлург» и академия Дениса Абдуллина подписали договор о сотрудничестве

Магнитогорский «Металлург», учитывая новые тенденции в воспитании и развитии молодых игроков, принял стратегическое решение о сотрудничестве с московской академией хоккея Дениса Абдуллина, сообщается на официальном сайте уральцев.

На сегодняшний день академия включает в себя четыре ледовые площадки в разных частях столицы, почти 400 занимающихся детей и два десятка тренеров. Таким образом, хоккейные проекты воспитанника школы «Металлурга», в прошлом профессионального хоккеиста Дениса Абдуллина, теперь будут реализованы в сотрудничестве с ДЮСШ «Металлург».

«Безусловно, «Металлург» для меня – родной и великий клуб, так что я очень рад возможности поработать вместе на общую цель. После окончания игровой карьеры я сразу знал, что буду заниматься развитием детского хоккея. Со временем удалось построить академию как внутреннюю структуру, обзавестись катками, которые дают возможность качественно тренироваться, добавить новые, современные подходы к занятиям, проводить глубокие отборы тренерских кадров. Так что «Металлург» начнёт в столице не с чистого листа, а на базе готового, крепкого фундамента.

В Москве сейчас большой рынок хоккеистов, но, к сожалению, не все получают качественное хоккейное образование. Во-вторых, рано или поздно хорошие, обученные нами перспективные ребята встают перед выбором, куда двигаться дальше, и теперь у них появляется реальный шанс на профессиональную карьеру, ведь это их самая большая мечта», — сказал Абдуллин.