Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кадри грозит длительная дисквалификация за силовой приём на Фолке

Кадри грозит длительная дисквалификация за силовой приём на Фолке
Антон Мозговой
Комментарии

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Назем Кадри может быть дисквалифицирован на длительный срок. Как сообщает твиттер-аккаунт NHL Player Safety, Кадри пригласили на беседу по зуму, чтобы заслушать его объяснение силового приёма в матче с «Сент-Луис Блюз».

Кадри на седьмой минуте третьего периода заработал удаление до конца встречи за неправильный силовой приём против защитника «музыкантов» Джастина Фолка. Главные арбитры матча Франсис Шаррон и Джон Макисаак зафиксировали атаку в область головы и шеи, а после видеопросмотра подтвердили своё решение, отправив Кадри в раздевалку.

По правилам НХЛ, при слушании по телефону игрокам грозит от одного до пяти матчей дисквалификации, а при личном слушании — от шести до 10 матчей.

Новость по теме
Нападающий «Колорадо» Кадри заработал удаление до конца матча за удар Фолка в голову
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021