Кадри грозит длительная дисквалификация за силовой приём на Фолке
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Нападающий «Колорадо Эвеланш» Назем Кадри может быть дисквалифицирован на длительный срок. Как сообщает твиттер-аккаунт NHL Player Safety, Кадри пригласили на беседу по зуму, чтобы заслушать его объяснение силового приёма в матче с «Сент-Луис Блюз».
Кадри на седьмой минуте третьего периода заработал удаление до конца встречи за неправильный силовой приём против защитника «музыкантов» Джастина Фолка. Главные арбитры матча Франсис Шаррон и Джон Макисаак зафиксировали атаку в область головы и шеи, а после видеопросмотра подтвердили своё решение, отправив Кадри в раздевалку.
По правилам НХЛ, при слушании по телефону игрокам грозит от одного до пяти матчей дисквалификации, а при личном слушании — от шести до 10 матчей.
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