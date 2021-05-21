Никита Кучеров набрал 100-е очко в плей-офф НХЛ

В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит третий матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Флориду Пантерз».

На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче – 5:3 в пользу хозяев. При этом, по ходу встречи «Тампа» уступала со счётом 0:2. В составе хозяев результативной передачей отметился российский нападающий Никита Кучеров. Россиянин набрал 100-е (38+62) очко в матчах плей-офф НХЛ.

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На данный момент счёт в серии 2-0 в пользу «Тампы». Напомним, первая игра плей-офф завершилась со счётом 5:4 в пользу «Лайтнинг». Во втором матче «Тампа» победила со счётом 3:1. Серия проходит до четырёх побед.