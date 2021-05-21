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Две передачи Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Айлендерс» и повести в серии

Две передачи Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Айлендерс» и повести в серии
Максим Лесовой
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Завершился третий матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой гостей со счётом 5:4.

В составе победителей забивали Крис Летанг, Джефф Картер (дважды), Джейсон Цукер и Брэндон Танев. Российский нападающий Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами.

За «Айлендерс» забивали Скотт Мейфилд и Кэл Клаттербак (дважды). Российский голкипер Семён Варламов пропустил пять голов и отразил 22 броска.

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Питтсбурга». Серия проходит до четырёх побед. Следующий матч между «Айлендерс» и «Питтсбургом» состоится 22 мая, начало – 22:00 мск.

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 3-й матч
21 мая 2021, пятница. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 5
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Летанг – 02:01' (5x5)   1:1 Мейфилд (Барзал, Эберле) – 31:03' (5x5)   1:2 Картер (Годро, Петтерссон) – 33:33' (5x5)   1:3 Цукер (Малкин, Летанг) – 38:03' (5x5)   2:3 Клаттербак (Сизикас, Мейфилд) – 43:46' (5x5)   3:3 Бовиллье (Барзал, Добсон) – 45:54' (5x4)   3:4 Картер (Малкин) – 47:00' (5x4)   4:4 Клаттербак (Мейфилд) – 54:17' (5x5)   4:5 Танев (Летанг, Астон-Риз) – 56:24' (5x5)
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