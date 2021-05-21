Две передачи Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Айлендерс» и повести в серии

Завершился третий матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой гостей со счётом 5:4.

В составе победителей забивали Крис Летанг, Джефф Картер (дважды), Джейсон Цукер и Брэндон Танев. Российский нападающий Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами.

За «Айлендерс» забивали Скотт Мейфилд и Кэл Клаттербак (дважды). Российский голкипер Семён Варламов пропустил пять голов и отразил 22 броска.

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Питтсбурга». Серия проходит до четырёх побед. Следующий матч между «Айлендерс» и «Питтсбургом» состоится 22 мая, начало – 22:00 мск.