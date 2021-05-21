Перри прокомментировал драку с Фолиньо и травму Тавареса

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Кори Перри прокомментировал инцидент, который произошёл в первом матче плей-офф Кубка Стэнли с «Торонто Мэйпл Лифз».

Матч в первом периоде был прерван на некоторое время из-за травмы форварда «Торонто» Джона Тавареса после силового приёма от защитника Бена Шьяро. После того, как Таварес упал на лёд, он получил удар коленом в лицо от Перри. Таварес оставался на льду около десяти минут, после чего его увезли на носилках. Позже стало известно, что Тавареса госпитализировали.

В первом периоде произошла драка между форвардом «Мэйпл Лифс» Ником Фолиньо и Перри. В результате поединка Фолиньо нанёс сопернику несколько ударов и уложил его на лёд. Нападающий «Монреаля» в свою очередь не стал наносить удары в драке.

«Всё это произошло случайно. Фолиньо сказал: „Давай сейчас всё решим. Я знаю, что это случайность“. Но речь идёт об их капитане. Так всё и произошло. Это всё, что я могу сказать», — цитирует Перри журналист Грег Вышински.