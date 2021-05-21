Перри не стал наносить удары в драке с Фолинью после эпизода с травмой Тавареса

В первом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» на выезде обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 2:1.

В первом периоде произошла драка между форвардом «Мэйпл Лифс» Ником Фолиньо и нападающим «Канадиенс» Корри Перри. В результате поединка Фолиньо нанёс сопернику несколько ударов и уложил его на лёд. Нападающий «Монреаля» в свою очередь не стал наносить удары в драке.

Напомним, матч в первом периоде был прерван на некоторое время из-за травмы форварда «Торонто» Джона Тавареса после силового приёма от защитника Бена Шьяро. После того, как Таварес упал на лёд, он получил удар коленом в лицо от форварда «Монреаля» Кори Перри. Таварес оставался на льду около десяти минут, после чего его увезли на носилках. Позже стало известно, что Тавареса госпитализировали.

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